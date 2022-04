Jay Leno ama la nuova Maserati MC20 e le dedica un video da oltre 20 minuti

Jay Leno è uno dei più famosi presentatori d'America, oltre a essere un grandissimo appassionato d'automobili - tanto che su YouTube ha aperto un seguitissimo canale dedicato soltanto ai motori. Ora nel Jay Leno's Garage arriva una Maserati MC20, vettura dall'eleganza e dalle prestazioni spropositate che ha conquistato il cuore dell'host.

Leno ha dedicato alla vettura un lungo video da oltre 20 minuti, in cui vi racconta per filo e per segno perché la MC20 è una delle migliori sportive del momento (per saperne di più: Maserati torna alle corse con la MC20?). Il presentatore è un grande appassionato di Maserati e nel filmato mette accanto alla nuova MC20 una storica Maserati 3500 GTi, così da esplicitare i cambiamenti effettuati dal tempo.

Entrambe le vetture sono mosse da motori a sei cilindri, anche se nella MC20 ci sono tutte le ultime tecnologie di casa Maserati: il nuovo V6 di fabbricazione Maserati eroga 456 kW/610 CV, che dà il suo massimo anche grazie all'eccellente aerodinamica. La MC20 infatti ha passato oltre 2.000 ore nella galleria del vento in fase di sviluppo, così che gli ingegneri potessero affinare e migliorare il più possibile il coefficiente aerodinamico.

Tutte queste info arrivano dal CEO di Maserati America Bill Peffer, che ha raggiunto Leno per provare con lui la vettura. Peffer ci ha anche tenuto a specificare che diversi elementi in carbonio della MC20 sono di fattura Dallara, ulteriore sinonimo di qualità e prestazioni. Per sentire il sound dell'auto guardate una Maserati MC20 a tutto gas sull'Autobhan tedesca.