Jason Momoa vive in un camper da 660.000 euro: il gigantesco EarthRoamer XV-LTi

Il nome Jason Momoa vi dice qualcosa? Crediamo sicuramente di si: parliamo dell'iconico protagonista del film Aquaman (qui la nostra recensione di Aquaman) che nella vita reale, al di fuori dei film del DC Extended Universe, ha deciso di vivere all'interno di un gigantesco EarthRoamer XV-LTi, un camper da 660.000 euro.

Più volte l'attore hollywoodiano si è fatto vedere a bordo del suo mostro a quattro ruote, che a bordo offre qualsivoglia comodità. Si tratta dello stesso mezzo con cui Momoa si è presentato a importanti red carpet, le ultime voci di corridoio però danno proprio il camper come nuova dimora dell'interprete dopo il divorzio con la collega Lisa Bonnet.

La tesi è supportata anche da parecchie foto scattate dei paparazzi, anche se siamo pronti a credere che si tratti solo di una soluzione passeggera. Certo sull'EarthRoamer XV-LTi c'è qualsiasi cosa: viene fabbricato artigianalmente in Colorado partendo dal telaio di un Ford F-550, inoltre Momoa - che lo ha acquistato nel 2018 - lo ha fatto personalizzare in ogni aspetto. I mobili interni sono in ontano marrone e ospitano anche diversi elettrodomestici, che possono essere alimentati grazie a una batteria agli ioni di litio da 11 kWh e a pannelli solari piazzati sul tetto da 1.320 W.

Il motore è un V8 Turbodiesel da ben 6,7 litri con 740 Nm di coppia, la scocca è realizzata in carbonio e con un pieno di carburante può percorrere fino a 1.450 km grazie al serbatoio da 360 litri. Il prezzo di questa elegante mostruosità? 750.000 dollari dopo le personalizzazioni dell'attore, che non sono state poche visto che il prezzo base del camper è solitamente di 450.000 dollari.

Nel frattempo ricordiamo che Jason Momoa sta trattando per un ruolo in Fast & Furious 10: potrebbe essere il nuovo villain della saga.