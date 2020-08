Jason Momoa, sorpresa alla moglie: ha restaurato la Ford Mustang del 1965

Jason Momoa è uno degli attori più amati dal grande pubblico, anche grazie al suo ruolo in Aquaman e Game of Thrones. Non tutti però sanno che è un grande appassionato di auto, come la moglie Lisa Bonet, che proprio come lui è fan del mercato automobilistico. E proprio quest'ultima è la protagonista del filmato pubblicato su YouTube.

A quanto pare, la prima auto di Lisa Bonet è stata la decappottabile Ford Mustang del 1965 che, però, nel corso degli anni ha perso il suo smalto. Momoa le ha voluto fare una sorpresa e, come vediamo nel video presente in apertura, ha deciso di farla restaurare.

L'attore ha documentato il tutto nella clip, in cui ha racconta che il restauro è stato eseguito da Divine1Customs, una società di Las Vegas specializzata nel settore che ha messo a nuovo tutte le componenti, incluso il motore che è stato completamente sostituito. L'auto è anche stata ridipinta di nero, e le vecchie ruote sono state sostituite con quelle originali, mentre per quanto riguarda gli interni la tappezzeria in pelle nera è stata rifatta d'accapo. A livello meccanico non sono state effettuate molte modifiche: sia Momoa che la moglie infatti sono fan dei tre pedali.

