Jason Momoa scalda i motori: sarà in Fast and Furious 10

Il cast del longevo franchise di Fast and Furious è sempre stato farcito di nomi importanti, e a quanto pare la produzione ha tutto l'intento di portare avanti la tradizione: alla "famiglia" della Fast Saga sta per aggiungersi anche Jason Momoa che, come saprete, è un grande appassionato di auto (Momoa ha restaurato una Ford Mustan del 1965).

Il colossale protagonista del cinecomic Aquaman abbandonerà per un po' gli ambienti sottomarini per salire a bordo di bolidi e battagliare a colpi di NOS con l'immancabile Dominic Toretto di Vin Diesel in Fast and Furious 10. Al momento in effetti non abbiamo dettagli sul suo ruolo, per cui non siamo in grado di dire se i due saranno dalla stessa parte o meno, ma siamo certi che nei prossimi mesi non mancheranno trailer adrenalinici a rivelarlo.



Ora come ora l'approdo i sala della pellicola è previsto per l'aprile del 2023, mentre l'avvio delle riprese sarebbe dovuto avvenire proprio in questi giorni. A dirigerle penserà a ogni modo il veterano del franchise Justin Lin, che dovrà quasi sicuramente indirizzare anche la performance di Jason Statham, in quanto quest'ultimo è apparso per un brevissimo cameo all'interno di Fast and Furious 9. Non è da escludere infine il ritorno di Gal Gadot nei panni di Gisele.



Da parte nostra non vediamo l'ora di scoprire di più, ma avviandoci a chiudere non possiamo non rimandarvi ad un evento piuttosto interessante: diverse auto di Fast and Furious finiranno all'asta per beneficenza.