James Wolves: 'Michael Schumacher meritava il titolo anche in Mercedes, ma Hamilton...'

Pochi giorni fa Ross Brawn disse che Michael Schumacher avrebbe dovuto avere 8 titoli in carriera, e dello stesso parere è James Wolves, ex capo stratega di Mercedes, attuale team principal della Williams.

Parlando con i tedeschi di Speedweek, Wolves ha ricordato gli anni dello sbarco di Schumi fra le frecce d'argento, una scuderia nata dalle ceneri della precedente Brawn, e che all'epoca non era ancora quel fantastico team che avrebbe vinto il mondiale di Formula 1 di lì a poco.

Wolves arriva addirittura a definire il sette volte campione del mondo come il suo più grande rimpianto: “Michael sapeva come ottenere ogni millisecondo da se stesso e dalla squadra – racconta ai tedeschi come riporta FormulaPassion.it - era un leader e quando diceva di voler andare in una direzione, la squadra lo seguiva. Una cosa che rimpiango nella mia carriera è che non siamo riusciti a dargli una vittoria. Questo mi addolora ancora oggi, perché meritava di vincere“.

E ancora: “Sapeva il compleanno anche della mia compagna e le ha mandato dei fiori, nemmeno io lo facevo spesso. Si interessava sinceramente a chi fossi, a chi fosse la tua famiglia e a cosa ti motivasse. E questo è difficile da trovare. Non lo faceva perché voleva ottenere un vantaggio, ma perché ci teneva: il Michael che si vedeva nei media era molto diverso dal Michael dietro le quinte“.

James Wolves ha avuto la fortuna di lavorare anche con un altro straordinario pilota di Formula 1, leggasi Lewis Hamilton, che la scorsa estate ha rinnovato con Mercedes: "Quando Lewis Hamilton è entrato in Mercedes nel 2013, ho capito subito che aveva più talento naturale di qualsiasi altro pilota con cui abbia mai lavorato – ha aggiunto il britannico di casa Williams - compreso Michael Schumacher".

Poi ha spiegato: "Inizialmente non eravamo in grado di vincere il titolo mondiale. Ma Lewis ha imparato in fretta: non si diventa campioni del mondo con l'atteggiamento di voler vincere ogni gara a tutti i costi. Bisogna invece essere in grado di accettare che sono i secondi e i terzi posti che ti aiutano a vincere il titolo, in quei giorni in cui non riesci a vincere".