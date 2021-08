Per James May questa è l'unica auto classica che vale la pena avere

Se siete fan di The Grand Tour scommettiamo che sentite un forte senso di déjà vu. James May ha acquistato l'auto che ha guidato nello speciale in Namibia, episodio che ha concluso la prima stagione del fortunato programma firmato Amazon.

Si tratta di un'eccezione nella sua folta collezione di auto poiché “non mi piacciono molto le auto classiche ad essere onesti, ma questa non lo è, davvero”. May ha poi aggiunto “è più un grande affetto personale che è sbocciato inaspettatamente e magnificamente nella pattumiera del ciarpame automobilistico”. Insomma, tra il conduttore britannico e il buggy è scoccato l'amore.

L'auto è una replica della Meyers Manx, il buggy storicamente più importante mai prodotto. Largamente ispirata ad esso è anche la Puma Gatto Spider Spiaggia, nota in Italia soprattutto se verniciata di rosso, con cappottina gialla. La Meyers Manx è basata sul Volkswagen Beetle, auto con cui May ha uno stranissimo rapporto di amore e odio.

Il piccolo Buggy è mosso da un motore da 101 CV di potenza e, stando a May, amplifica i difetti del Maggiolino: il posteriore pesante rende difficile la guida anche in situazioni apparentemente tranquille. Il lato positivo? È un dune buggy. Un'auto progettata specificamente per la gioia; secondo May “è impossibile essere avviliti quando guidi un dune buggy”, aggiungendo “è una testimonianza del trionfo che il bene alla fine otterrà sul male”. Come non amare quest'uomo e la sua follia.

Il nome "dune buggy" sottintende lo scopo ma per May la replica della Meyers Manx non va assolutamente portata in spiaggia: “Voglio dire, hai visto tutti i pezzi cromati che sarebbero corrosi dal sale? Riesci a immaginare cosa farebbe il sale ai collegamenti dell'acceleratore in bella vista sul retro? Voglio dire, dai! Portare il mio buggy da spiaggia in spiaggia? Sei pazzo?”.

Il punto di vista di James May è sempre dissacrante, ma dietro ad una vena comica nasconde spesso una critica mirata. Il conduttore ad esempio ha parlato a lungo delle infrastrutture insufficienti per chi possiede una vettura ad idrogeno. Motivo per cui ha venduto la sua Toyota Mirai... per poi comprarne un'altra.