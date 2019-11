James May di Top Gear e The Grand Tour presenta la sua nuova Tesla Model S

Le auto Tesla continuano a conquistare acquirenti eccellenti. Dopo l’innamoramento fulmineo di Chris Harris, Nico Rosberg e Jay Leno, anche James May di Top Gear e The Grand Tour si è convertito.

Il presentatore, mattatore storico del programma BBC Top Gear insieme ai partners in crime Jeremy Clarkson e Richard Hammond fino al 2015, ha infatti acquistato una Tesla Model S - che May ha fieramente presentato in un video prodotto da DriveTribe. Nel filmato il presentatore minimizza in parte “l’evento”, dicendo di aver comprato “semplicemente un’auto”, fra le righe ha però ammesso di avere a che fare con qualcosa di completamente diverso rispetto al passato.

Una vettura veloce, scattante, anche se un po’ spartana all’interno, “nulla a che vedere con una Mercedes-Benz Classe S”. In particolare May ha apprezzato lo spazio a disposizione per i bagagli, il baule anteriore, il telecomando a forma di automobilina.

Nel video James May ha anche parlato di futuro, dicendo che non sa esattamente dove il mercato automotive andrà con il passare degli anni, molto probabilmente però la propulsione elettrica diventerà la norma, “in un modo o in un altro”. A vedere dove i grandi produttori stanno andando, anche spinti dalla propulsione di Tesla e del suo CEO Elon Musk, May potrebbe aver ragione…