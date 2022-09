James May si schianta in un tunnel con una Mitsubishi Lancer: il video

Per gli appassionati di auto e motori non si può dire il nome di James May senza associare anche quelli di Richard Hammond e Jeremy Clarkson - trio delle meraviglie che ne ha combinata un'altra delle sue. Guardate che incidente ha avuto James May all'interno di un tunnel.

I tre presentatori erano intenti a girare l'ultima puntata speciale di The Grand Tour, il programma televisivo che continuamente pone sotto i riflettori prove assurde con le automobili. James May aveva l'arduo compito di guidare ad alta velocità una Mitsubishi Lancer Evolution VIII lungo un tunnel in Scandinavia - la puntata infatti è tutta ambientata nei Paesi nordici e porta il titolo di A Scandi Flick. Il trio si è messo alla prova con vetture a trazione integrale da rally con Hammond alla guida di una Subaru Impreza WRX STI, Clarkson di un'Audi RS4 e May della Lancer che è andata distrutta.

L'incidente è avvenuto in un tunnel in Norvegia, al di sotto della base navale di Olavsvern. Ma cos'è successo esattamente? Come ben si vede dalle immagini pubblicate su YouTube, il tunnel era completamente al buio, l'effetto scenografico era tutto affidato a delle luci verdi che si accendevano man mano che la vettura procedeva. May si è così trovato davanti a una luce rossa e a un muro quasi all'improvviso, non ha dunque avuto tempo di frenare.

May ha raggiunto una velocità di 125 km/h e non è riuscito a evitare il muro, contro il quale si è schiantato impattando sul lato destro della vettura (lo stesso lato di guida delle vetture inglesi). Il colpo non è stato uno scherzo e si è reso necessario l'intervento dei sanitari, anche se May è fortunatamente riuscito a uscire dall'auto con le proprie gambe. In ospedale gli è poi stata diagnosticata una costola rotta, May ha in ogni caso potuto ricongiungersi con il team qualche giorno dopo per continuare le riprese.

A proposito di incidenti, ricordate quando Richard Hammond distrusse una Rimac da 1,3 milioni?