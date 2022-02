James May prende in giro Richard Hammond e la sua officina: il video della 'ispezione'

Torniamo ancora una volta nella fantastica officina di restauro auto di Richard Hammond, chiamata “The Smallest Cog”, per un avvenimento tanto speciale quanto divertente: il collega James May ha condotto un’attenta ispezione per vedere cosa si trova al suo interno, lasciandosi andare con il suo umorismo a qualche “frecciatina”.

Il video pubblicato sul canale YouTube di DriveTribe, che da anni oramai vede l’iconico trio di Top Gear e The Grand Tour raccontare rapidi test di guida e altre avventure personali nel mondo automotive, mostra James May visitare e criticare l’officina in ogni suo dettaglio, dal logo selezionato da Hammond al mancato utilizzo di stufette per rendere più confortevole lo spazio lavorativo.

Con il suo elegante e simpatico modo di fare, James May trova anche vecchie vetture in fase di restauro tra un attrezzo e l’altro: egli mostra tutti i macchinari presenti nell’officina, valutando la spesa fatta dal collega per dare vita al progetto. Qualche volta si lascia andare dei complimenti, mentre altre si concede qualche battuta sul futuro di The Smallest Cog e sulle decisioni di Hammond: “Questo compressore è stato intitolato in onore della sua band preferita”, dice scherzosamente a circa 5 minuti dall’inizio del video.

La conclusione del filmato è forse la parte più divertente, tra l’’invasione’ dell’officina da parte di un cane, il furto di un biscotto e la visione dei lavoratori dal balcone dove si trovano le ringhiere create con pezzi autentici di Mini. Insomma, se avete un po’ di tempo libero non perdetevi questo simpatico video!

