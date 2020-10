James May mette in vendita la sua celebre Ferrari 308 GTB a 63mila Euro

James May, con un video pubblicato su YouTube, ha annunciato di aver messo in vendita la sua storica e famosa Ferrari 308 GTB, che può essere acquistata presso la concessionaria Kent High Performance Cars, che durante questi anni si è occupato della manutenzione.

La vettura, del 1977, è disponibile ad un prezzo di 63.535 Euro, un importo molto elevato se si conta che ha percorso quasi 100mila chilometri (96.539 per la precisione). A giocare in suo favore però ci pensa lo stato di mantenimento impeccabile, reso possibile da un processo di restauro e conservazione che ha assicurato dei rivestimenti interni che appaiono come nuovi, come se fosse appena uscita per la prima volta da una concessionaria.

Nel filmato, che trovate come sempre in apertura, il giornalista americano ha spiegato il motivo che l’ha spinto a prendere questa decisione: a quanto pare la Ferrari non è più comoda e confortevole da guidare, e nonostante il design e l’aspetto affascinante non vale più la candela.

Sempre restando in tema, qualche mese fa abbiamo pubblicato il video di una Ferrari 308 con motore elettrico Tesla, in grado di erogare ben 500 CV e che ha preso il posto del V8 da 255 CV, a cui è stata aggiunta una batteria da 45 kWh.