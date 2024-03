James May deluso dalle elettriche attuali, 'La BEV perfetta? Si ricarica in 1 minuto'

James May, volto storico di Top Gear e The Grand Tour assieme a Clarkson e Hammond, ha acquistato diverse auto elettriche negli ultimi anni, nessuna di queste però è riuscito a convincerlo al 100%. Ecco secondo lui qual è l’elettrica perfetta.

Di recente May ha avuto in garage una Toyota Mirai, cambiata poi per una Mirai new gen, successivamente ha preso una Tesla Model S e una Tesla Model 3 restyling, l’ultima BEV su cui ha messo le mani. Pur amando alla follia le auto termiche (qui le 5 auto preferite da James May), May apprezza in ogni caso il brio e il silenzio delle auto elettriche, che però continuano ad avere - secondo lui - un enorme problema: la necessità di caricarle. Anche se negli ultimi anni in UK sono spuntate nuove colonnine come funghi, secondo James May ne servono ancora molte altre; questo non significa migliaia o decine di migliaia, ne servono milioni.

Attualmente i produttori stanno puntando su EV con batterie sempre più grandi, dimenticando però che in giro non ci sono abbastanza stazioni di ricarica, senza contare i tempi utili alla ricarica stessa. Per May l’elettrica perfetta ha circa 250 km di autonomia e si ricarica in un solo minuto attraverso una vasta rete di ricarica. Il conduttore ha ammesso che amerebbe una vettura elettrica con queste caratteristiche.

May ha ribadito - parlando con Dan Prosser e Andrew Frankel per il podcast The Intercooler - che il maggiore problema delle elettriche attuali sia rappresentato dalla tecnologia delle loro batterie e dalle stazioni di ricarica, “per questo le vendite sono frenate”. Al netto di questo, May è anche convinto che i motori elettrici siano un’innovazione eccezionale, “il modo migliore per muovere un’auto” senza avere la complessità dei motori termici.

