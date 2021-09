Per James May la Alpine A110 è una supercar rimpicciolita

James May ha appena aggiunto un'altra fantastica vettura al suo garage. Si tratta della Alpine A110 che May ha già avuto modo di assaporare durante le riprese di The Grand Tour, e in quel frangente è rimasto così colpito dalle sue doti che ha deciso di regalarsene una nuova di zecca.

Nell'ultimo video condiviso su YouTube da Drivetribe il noto conduttore nonché grande appassionato di auto ha affermato di essere letteralmente innamorato della sportiva francese, la quale gli ricorda le sportive del passato:"Il motore è dietro la tua schiena, la guidabilità è molto vivace, il bagagliaio è molto piccolo, e la visibilità posteriore compromessa." Insomma, se aveste letto questa descrizione senza conoscere il modello del quale stiamo parlando, probabilmente avreste pensato immediatamente ad una supercar, e non avreste fatto male. Anche James May crede che la Alpine A110 sia una supercar rimpicciolita.

Giusto per farvi capire di che pasta è fatta, la macchina monta un piccolo motore a quattro cilindri turbocompresso da 1,8 litri, il quale manda sull'asfalto 252 cavalli di potenza e 320 Nm di coppia. Per May l'output è più che sufficiente dato il peso esiguo della sportiva (ha una massa leggermente superiore alla tonnellata), che in alcuni frangenti:"sembra più stretta di una grossa supercar."

Da parte nostra vi consigliamo di guardare per intero il video in alto, ma avviandoci a chiudere vogliamo riportare qualche dettaglio sul futuro dei modelli del brand francese: il CEO dell'azienda, Luca De Meo, ha detto che Alpine produrrà auto elettriche. I piani sono assolutamente ambiziosi, e vanno di pari passo con il recentissimo l'ingresso in Formula 1 effettuato tramite l'ottima Alpine F1 A521.