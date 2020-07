In vendita una rara Jaguar XJR-S Lynx Eventer: ne esistono solo 63 unità

Un compromesso tra linee sportive e un posteriore da station wagon, le shooting brake hanno visto negli ultimi anni un ritorno di fiamma con auto come Ferrari GTC4Lusso, Mercedes-Benz CLA Shooting Brake e Porsche Panamera Sport Turismo.

Questo tipo di carrozzeria è particolarmente apprezzato nel Regno Unito. A fine anni '60 ci fu un vero boom generato dall'estro delle piccole case costruttrici di auto sportive e dai carrozzieri che rivisitarono in chiave shooting brake auto già affermate sul mercato. Emblema dell'epoca è l'Aston Martin DB5 realizzata da Harold Radford, auto fortemente legata alla saga 007 nella sua versione coupé.

La Jaguar XJR-S messa in vendita da Classic Driver, protagonista dell'articolo, è una rarissima Lynx Eventer del 1990. Questa versione shooting brake, prodotta in soli 63 esemplari, è stata curata dalla Lynx Motor Company, azienda con sede a Ripley, nel Derbyshire. Delle 63 auto prodotte quella in vendita è l'unica con guida a sinistra e basata sulla XJR-S pre-facelift. Questo fa lievitare il prezzo richiesto a 165.000€, una cifra spropositata rispetto a una coupé originale.

L'auto nacque nel 1991 come "normale" Jaguar XJR-S coupé di color nero. Normale è un eufemismo: il suo V12 da 6 litri, sviluppato il collaborazione con TWR, era accreditato di 330 CV. Nel 1993 il proprietario decise di renderla ancora più esclusiva affidandola a Lynx, durante la trasformazione in Eventer fu verniciata in British Racing Green e dotata di sedili posteriori più confortevoli. L'attuale allestimento è il risultato di un restauro del 2016, il colore scelto per la carrozzeria è il Gun Metal Grey e, se siete scettici sul prezzo, sappiate che per mettere a nuovo gli interni di color verde sono stati spesi 16.000€.

Se il giaguaro è il vostro animale guida e se siete attratti dalle opere singolari, questa XJR-S Lynx Eventer è l'auto che fa per voi, potrebbe inoltre essere un'ottima distrazione in attesa della nuova Jaguar XJ elettrica. (foto cover: classicdriver.com)