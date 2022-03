La Jaguar Vison GT Roadster arriva su Gran Turismo 7, ispirandosi alla D-Type del 1950

Il nuovo capitolo dell’acclamato videogioco dedicato al mondo dell’automobilismo, Gran Turismo 7, è finalmente arrivato, e molte case costruttrici hanno iniziato a rilasciare i propri veicoli Vision GT, con Jaguar che ha tolto i veli dalla Vision GT Roadster, il terzo modello dedicato alla serie di Polyphony Digital.

Le Vision GT sono delle auto mozzafiato che le case progettano apposta per il videogioco di Polyphony Digital, lasciando libero sfogo alla creatività dei propri progettisti, che non devono fare i conti con le limitazioni del mondo reale. Anche se, a dire il vero, alcune vetture sono diventate poi reali, come la recente Porsche Vision GT che campeggia sulla copertina di Gran Turismo 7 (a proposito, qui trovate la nostra recensione di GT7).

Per lo scorso episodio della serie, GT Sport, Jaguar aveva rilasciato la Vision Gran Turismo Coupé, e la Vision Gran Turismo SV, un mostro virtuale con quattro motori elettrici capaci di 1900 CV, 3360 Nm di coppia massima e una velocità massima di 410 km/h.

La Jaguar Vision Gran Turismo Roadster si allontana invece dai numeri sovrumani della SV, sfoggiando un look organico e pulito ispirato alla Jaguar D-Type da corsa del 1950, riprendendone l’abitacolo monoposto, da cui fuoriesce una pinna sulla quale è impressa la bandiera del Regno Unito e integra l’illuminazione posteriore a LED. Il doppio gruppo ottico anteriore circolare anteriore viene poi affiancato da due elementi laterali che riprendono il design delle Vision GT per dare continuità ai progetti.

I piloti virtuali avranno il loro bel da fare per tenere a bada questa elegante supercar: sotto alla carrozzeria ci sono infatti tre motori elettrici che producono 1020 CV e 1200 Nm di coppia, che si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi e in una velocità massima di 322 km/h.