La Jaguar Vision Gran Turismo è una Coupe Elettrica da sogno con 1.006 cavalli

Il programma Vision Gran Turismo di Sony è fantastico, e sforna bolidi (come questa Bugatti) ad un ritmo impressionante. Si tratta di design pazzeschi che però vedranno la luce soltanto all'interno del videogioco, ma i designer di Jaguar hanno dimostrato quello che sono in grado di fare grazie alla rimozione di alcune restrizioni.

Le linee esotiche della macchina prendono chiaramente spunto dalle vecchie Jaguar C-Type e D-Type da gara, mentre il propulsore è presumibilmente basato sulla I-Type 4 da Formula E e sull'I-Pace eTrophy, un crossover anch'esso da gara.

La Vision GT utilizza tre motori elettrici, uno posizionato sull'asse anteriore e altri due posizionati su entrambe le ruote posteriori. Assieme producono ben 1.006 cavalli di potenza e 1.200 Nm di coppia, disponibile in qualsiasi momento. I videogiocatori che la proveranno saranno in grado di portarla da 0 a 100 in meno di 2 secondi, per una velocità massima di 321 km/h.

L'abitacolo è possibilmente ancora più avveniristico, con la presenza di ologrammi on-board, finestrini laterali con realtà aumentata, e infine un sistema di intelligenza artificiale chiamato "KITT-E". Nel caso la denominazione non fosse chiara, si tratta di una combinazione del personaggio senziente a quattro ruote di Knight Rider, fuso con il termine slang per l'inglese di "gattino".

Molti dei ritrovati del concept sono chiaramente irrealizzabili, ma potrebbero aver in parte indicato la direzione intrapresa sul sentiero dell'elettrificazione. Il marchio inglese è infatti lanciatissimo verso il futuro, e infatti la prossima F-Type dovrebbe avere due versioni, la prima a motore centrale, e la seconda a spinta elettrica.

Comunque, i giocatori avranno l'opportunità di provare la nuova Jaguar in seguito all'update di Novembre, e sicuramente se siete tra questi non vedete l'ora, ci scommettiamo.