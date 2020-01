Una delle Jaguar D-Types più rare al mondo all'asta per 6 milioni di euro

E' appena finita all'asta una tanto meravigliosa quanto unica Jaguar D-Type del 1955. La casa d'aste che si occuperà dell'affare è la nota RM Sotheby's, che provvederà a cederla al nuovo futuro proprietario il prossimo mese a Parigi, in Francia.

Ci si attende una cifra di vendita che si aggira tra i 5,9 e i 6,4 milioni di euro. Questa D-Type ha numero di telaio XKD 520 ed è stata la settima mai prodotta in ordine cronologico per il consumatore. Fu assemblata e poi acquistata nel Giugno del 1955 dall'importatore australiano Jack Bryson, e ha in seguito gareggiato nel 1956 grazie al pilota professionista Bib Stillwell, che ha partecipato a competizioni quali Bathurst 500, Rob Roy Hill Climb e South Australia Trophy prima di vincere il campionato Bathurst Road Racing.

Purtroppo però, a causa dei tanti andirivieni alla quale è stata sottoposta, ha subito dei danni durante uno spostamento ed è passata poi tra le mani dell'appassionato di auto Frank Gardner, che l'ha ricostruita per metterla nuovamente in pista. Nel 1958 è stata affidata ad un ulteriore proprietario, che ha sostituito il motore originario con un 3,8 litri fornito dalla stessa Jaguar.

Il possessore attuale l'ha comprata nel 2014 e ha preso parte al Goodwood Revival dello stesso anno con quello che è uno dei primi esemplari di D-Type mai costruiti, nonché uno dei più ricercati dai facoltosi collezionisti di tutto il mondo. Vi consigliamo assolutamente di non perdervi la fantastica galleria di immagini in fondo alla pagina.

