Jaguar svelerà il suo piano EV in primavera: il primo modello del nuovo corso nel 2025

Nel 2023 di Jaguar ci sarà un aggiornamento della I-Pace e della F-Pace e niente più perché la casa inglese si sta concentrando sul futuro, che sarà un netto taglio rispetto al passato. Ci vorranno ancora un paio d’anni prima di vedere il frutto di questo nuovo corso in via di sviluppo, ma in primavera Jaguar ci mostrerà quale sarà la sua visione.

E in occasione della presentazione dei dati di vendita riferiti al 2022, il CEO di Jaguar, Adrain Mardell, ha dichiarato ai microfoni di Auto Express che il processo di rinascita del marchio è a buon punto. Il nome in codice del piano è 'Project Panthera', e a detta del CEO tutto sta procedendo secondo i piani.

"La nostra intenzione di trasformare Jaguar in un marchio full electric rimane in vigore", ha detto Mardel. “Abbiamo già modelli avanzati che vengono testati in fase di ricerca in diversi mercati e finalizzeremo la gamma di modelli nei prossimi tre-sei mesi. Inizieremo a condividere queste informazioni, forse con un'anteprima, entro la fine dell'anno. Vedrai il primo prodotto Jaguar nel 2025 e successivamente altri prodotti”.

Ricordiamo inoltre che la casa inglese aveva già specificato che la sua rinascita avverrà anche grazie all’aiuto di terze parti, fondamentali in questo processo di rinnovo: nella fattispecie parliamo di Magna, nVidia e Wolfspeed (le auto EV di Jaguar useranno i chip della Formula E), che assieme aiuteranno Jaguar a creare una nuova generazione di veicoli elettrici.