Jaguar svela la F-Type 75, il canto del cigno dei modelli a motore termico del brand

Jaguar diventerà un brand completamente elettrico dal 2025, ma prima di dire addio al motore termico doveva rendere omaggio un ultima volta al suo pedigree sportivo a motore termico con l’edizione speciale F-Type 75, ovvero il canto del cigno delle sportive a combustione che iniziarono la loro storia nel 1948 con la Jaguar XK120.

La versione finale della F-Type si differenzia dai modelli standard per la presenza di un piccolo badge ai lati dei parafanghi che riporta la silhouette della sportiva. Nel 2023 ci sarà comunque la versione col motore 4 cilindri, ma in questo caso non avrà i badge dell’edizione “75”, al contrario delle versioni più pepate e potenti.

L'edizione finale della gamma F-Type partirà dunque dal 4 cilindri da 2.0 litri da 300 CV e trazione posteriore, passando poi alla F-Type 75 che adotta il 5.0 litri V8 da 450 CV disponibile sia in configurazione a trazione posteriore che integrale, ed infine la regina, la F-Type R75, che porta la potenza a 575 CV e adotta la sola trazione integrale così da scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi fino ad una velocità massima limitata a 300 km/h.

Tutte le versioni hanno in comune la trasmissione automatica a 8 rapporti con palette al volante, mentre in termini estetici le versioni 75 più potenti adottano un doppio scarico ai lati del paraurti posteriore a differenza della quattro cilindri, che sfoggia un doppio scarico in posizione centrale. Inoltre tutte le nuove F-Type verranno consegnate con cerchi da 20 pollici, ma sulle 75 questi sono forgiati. La verisone R adotta anche pneumatici più performanti, nella fattispecie Pirelli PZero in misura 265/35 e 305/30 rispettivamente per l’anteriore e il posteriore, e un impianto franante in carbo-ceramica.

Infine per le declinazioni col V8 non manca una funzione di accensione silenziosa del motore, chiamata Quiet Start, così da evitare di svegliare l’intero vicinato. Jaguar fa sapere che gli ordini sono già aperti, e le prime consegne sono attese nel 2023. E a proposito del marchio del giaguaro, date un’occhiata alle tre migliori Jaguar secondo il noto designer Frank Stephenson.