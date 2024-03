Jaguar dice stop a berline e auto sportive: produrrà solo SUV

Ormai lo ripetiamo come un mantra: sono tempi duri per gli appassionati di motori. Jaguar ha appena lasciato intendere che a breve costruirà soltanto SUV: escono di scena XE, XF e F-Type.

Jaguar sta per chiudere i rubinetti della produzione alle sue XE, XF e F-Type, che nel giro di qualche settimana non verranno più assemblate. Nel frattempo l’impianto di Castle Bromwich, presso Birmingham, si prepara a un’importante transizione, costruirà body panel per l’intera line-up Jaguar. Ma come sarà questa line-up senza più berline e sportive?

Beh va da sé che a Jaguar non resterà che vendere i suoi attuali SUV, ovvero I-Pace, E-Pace e F-Pace, che rimarranno in vendita per almeno tutto il 2024. Nel 2025, invece, la rivoluzione definitiva: il marchio costruirà una GT quattro porte elettrica da quasi 600 CV di potenza, per intenderci sulla falsa riga della Taycan, vettura che Porsche ha appena aggiornato al 2024. La festa non finisce qui, visto che nel 2026 arriverà anche un SUV Luxury sullo stile della Bentley Bentayga Hybrid che abbiamo provato, poi una berlina di lusso di grandi dimensioni (possiamo ipotizzare attorno ai 5 metri di lunghezza, come un’Audi A7).

Nel frattempo gli utenti possono ancora ordinare XE e XF, non sarà possibile configurare le vetture però, Jaguar proporrà degli allestimenti già preconfezionati. Pubblicata in origine da Automotive News Europe, la notizia è stata poi confermata da Joe Eberhardt, CEO di Jaguar in Nord America: “Alcuni nostri prodotti usciranno di produzione nel mese di giugno, anche se resteranno in vendita per ancora molto tempo. Abbiamo un piano industriale che ci permette di avere vetture a disposizione finché non arriveranno i nuovi modelli. Ci stiamo organizzando per avere abbastanza volumi da arrivare al lancio dei nuovi prodotti senza problemi e senza intoppi”. Anche JLR (il gruppo Jaguar Land Rover) ha confermato ad Autocar che l’impianto di Castle Bromwich finirà di produrre auto nel mese di giugno 2024. Finisce dunque un’era, ne inizia un’altra...