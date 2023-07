Jaguar rilancia sull'elettrico: 2.9 Miliardi di investimenti entro il 2025

Jaguar è stata la prima casa automobilistica a lanciare un crossover elettrico di lusso. L'I-pace è stato un veicolo che ha riscosso un discreto successo; tuttavia, con l'aumento progressivo della concorrenza, è tempo di fare un passo in più.

Eravamo rimasti alla promessa di Jaguar di nuove scintille per il futuro: con l'annuncio di un notevole investimento che ammonterà a circa circa 2,9 miliardi di dollari, la casa automobilistica è pronta a sviluppare una nuova piattaforma per EV proprietaria con l'obbiettivo di restare al passo con i progressi dell'industria e soddisfare le esigenze dei clienti sempre più propensi a optare per soluzioni elettriche per i veicoli premium.

In vista ci sarebbe anche una nuova auto, una berlina sportiva di lusso, che sarà caratterizzata da una notevole autonomia di circa 650km e una ricarica rapida potenziata. Queste caratteristiche mirano a fornire ai clienti un'esperienza di guida di alto livello con prestazioni e autonomia all'avanguardia nel settore dei veicoli elettrici.

Jaguar ha inoltre definito quattro pilastri fondamentali per i suoi prossimi veicoli: esuberanza, coraggio, unicità e progressività. Questi concetti guidano la filosofia di design e di esperienza del marchio, mirando a creare auto che catturino l'attenzione e offrano un'esperienza sorprendente e stimolante per i guidatori e i passeggeri.

Questo maxi investimento includono l'ausilio dell'intelligenza artificiale, la guida autonoma e l'aggiornamento degli impianti di produzione. Questi sforzi riflettono la determinazione della casa britannica di rimanere competitiva nel settore automobilistico in rapida evoluzione e nel posizionarsi come un leader nell'elettrificazione e nella mobilità sostenibile.

