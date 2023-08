Jaguar, pronta una nuova ammiraglia elettrica: rimpiazzerà la storica XJ

Jaguar sta pianificando il lancio di una berlina elettrica di lusso, che sarà un successore indiretto della XJ EV. Si parla anche di 3 nuovi Suv entro il 2025, che comprenderà un modello di fascia alta simile alle dimensioni di una Bentley Bentayga.

Questa maestosa limousine ispirata alla XJ, ma notevolmente ridisegnata, con dimensioni notevolmente più grandi e un lusso molto accentuato, sarà basata sulla piattaforma JEA a passo lungo, progettata appositamente per i nuovi modelli elettrici Jaguar.

l CEO di JLR, Adrian Mardell, ha recentemente spiegato che è essenziale che il marchio Jaguar abbia la propria architettura, in modo tale da conferire un senso di potenza e lusso desiderato. del resto il piano di espansione di Jaguar prevede investimenti mastodontici di circa 2.9 miliardi. Questo nuovo passo e la nuova architettura saranno la base per il nuovo corso nel marchio inglese.

Queste nuove avranno un prezzo compreso tra i 115.000 e i 150.000 euro e includeranno caratteristiche come trazione integrale, sterzata alle quattro ruote e ricarica ultraveloce con tempi del 10-80% in 13 minuti.

Le informazioni iniziali suggeriscono che ogni veicolo avrà almeno 450 CV, accelererà da 0 a 100 km/h in 3,0-3,8 secondi, raggiungendo una velocità massima di 155 km/h e offrendo un'autonomia di almeno 600 km fino a addirittura 760 km circa.

In precedenza, Jaguar aveva sviluppato un modello XJ elettrico basato sulla piattaforma MLA della Range Rover, programmato per il lancio entro il 2022. Tuttavia, il progetto fu abbandonato in quanto non si allineava al piano più ampio di Jaguar. Questo veicolo non è stato mai presentato e non erano state fornite indicazioni sulle prestazioni prima della sua interruzione nel 2021.