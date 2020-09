Jaguar sta progettando una nuova supercar? Spunta un misterioso brevetto

Qualcosa bolle in pentola in casa Jaguar. Grazie al deposito brevetti spuntano immagini inedite di una vettura non annunciata, una supercar dalle linee aggressive e avveniristiche che potrebbe raccogliere le redini della XJ220.

La casa di Coventry dal 1994, anno in cui la XJ220 è uscita di produzione, non ha una vera supercar di punta in listino, una vettura estrema con cui manifestare tutta la sportività del marchio, storicamente vicino al mondo delle competizioni.

Le immagini in calice sono state postate nel 7thMustang Forum, dall'utente panther. Pare che provengano da un brevetto depositato in Cina il 17 marzo 2020 e che siano state recentemente inviate anche all'EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale). La misteriosa supercar Jaguar mostra legami con le ultime due vetture simili della casa inglese: la C-X75 e la Vision Gran Turismo.

Della C-X75 mantiene i volumi della carrozzeria; questo prototipo era equipaggiato con quattro motori elettrici da 195 CV ciascuno, alimentati da due turbine. Nelle prove su strada la vettura apparve brillante tanto da spingere Jaguar a continuarne lo sviluppo in chiave produzione, sostituendo le turbine con un quattro cilindri da 1,6 litri. Nel dicembre 2012 il progetto fu cancellato, nonostante la morsa della crisi si stesse allentando Jaguar reputò il momento inadatto per lanciare una vettura da 1 milione di euro.

La futuristica Jaguar Vision Gran Turismo Coupé, realizzata in esclusiva per il videogioco Gran Turismo, può essere considerata l'evoluzione stilistica della C-X75, con forme più esasperate e la propulsione esclusivamente elettrica.

Il brevetto depositato da Jaguar potrebbe essere soltanto un studio di design, attendiamo di capirne di più nei prossimi mesi, quando verosimilmente arriveranno notizie anche sulla nuova Jaguar XJ elettrica.