Jaguar produrrà solo auto elettriche già dal 2025, 10 anni prima del limite UE

Mentre c'è ancora qualcuno che contesta la scelta dell'Europa di fermare la vendita di nuove auto a benzina e diesel dal 2035, come il Ministro delle Finanze tedesco, diversi brand stanno già annunciando lo stop alle auto termiche ben prima di tale data. Jaguar ad esempio dirà addio già nel 2025.

Jaguar non ha nessuna intenzione di aspettare il 2035 per fermare la produzione e la vendita di auto termiche: dal 2025, con ben 10 anni di anticipo, il marchio luxury britannico venderà solo auto elettriche. “Con I-Pace – ha spiegato il CEO di Jaguar Land Rover Italia, Marco Santucci - abbiamo lanciato il primo full electric SUV di lusso (nel 2018 molto prima della concorrenza) e, di fatto, aperto una nuova era per le auto elettriche. Un cambio di immagine importantissimo per tutto il settore perché prima dell’arrivo di auto di lusso elettriche, le vetture a batteria avevano un’immagine non di grande valore. Quella delle utilitarie con carrozzerie di plastica, da usare per piccoli spostamenti nei centri storici. Poi sono arrivate le auto di lusso a batteria da oltre 500 km di autonomia, con prestazioni mozzafiato, finiture raffinatissime, design futuribile”.

A partire dal 2025 tutti i nuovi veicoli Jaguar e Land Rover saranno prodotti su piattaforma software-defined NVIDIA DRIVE, che offre un'ampia sicurezza attiva, sistemi di parcheggio e di guida estremamente avanzati. La società implementerà poi nuove formule d'acquisto in linea con i tempi che stiamo vivendo, motivo per cui Jaguar Land Rover ha stretto una nuova collaborazione con BNP Paribas Personal Finance per i finanziamenti e con Arval per i noleggi e la gestione della flotta. Il gruppo è dunque pronto per affrontare un elettrizzante futuro.

In Giappone nel frattempo Toyota potrebbe spingere il governo ad accettare auto elettriche e ibride dal 2035, in netta controtendenza con l'Europa.