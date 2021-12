Jaguar non produrrà nuovi modelli fino al 2025, e diventerà un brand più esclusivo

Il futuro di Jaguar appariva già avvolto nella nebbia, ma un recente report del magazine francese Le Monde sembra delineare un cambio di rotta inaspettato ma deciso. Stando alle dichiarazioni, il marchio del giaguaro non presenterà alcun modello nuovo fino al 2025, dopo il quale diventerà un marchio totalmente elettrico.

Inoltre l’obiettivo della casa è quello di “salire di livello” diventando un brand più esclusivo, riposizionandosi per competere con marchi come Aston Martin e Bentley. Questo obiettivo era già nell’aria quando all’inizio dell’anno Thierry Bollore, CEO di Jaguar Land Rover, dichiarò: “Riposizioneremo completamente il marchio Jaguar. Il SUV sarà Land Rover. Jaguar sarà diversa dai SUV. Un marchio molto distinto”.

Jaguar investirà quindi 2,5 miliardi di sterline nello sviluppo delle vetture elettriche e in particolare di una piattaforma esclusiva per il brand, con un design che probabilmente sarà molto diverso dagli stilemi attuali. La rotta è segnata e la casa inglese è così decisa nel raggiungere i suoi propositi che ha addirittura cancellato tutti i progetti già esistenti, come la berlina XJ e soprattutto la J-Pace, il SUV che doveva sfidare la Tesla Model X.

Le mosse Jaguar non finiscono qui, e oltre a non produrre nuovi mezzi fino al 2025, inoltre inizierà a ridurre la produzione attuale, limitando le scelte motoristiche e di allestimento, così da ridurre la forza lavoro e i costi generali.