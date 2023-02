Jaguar Land Rover cerca 50 ingegneri in Italia in remote working: apre l'Engineering Hub

Jaguar Land Rover inaugura un nuovo approccio lavorativo e dà vita a un Engineering Hub in Italia. Il gruppo ha intenzione di avvalersi del know-how nostrano per sviluppare nuovi servizi e tecnologie, in particolare la Guida Autonoma del futuro.

L’azienda britannica si è messa alla ricerca di 50 ingegneri specializzati in ambito software e automotive solo nel nostro Paese, inoltre altri 100 arriveranno fra Spagna e Germania, aggiungendosi così ai 300 che già lavorano in altri Paesi.

Questo nuovo hub fa parte della strategia Reimagine di Jaguar Land Rover, che vuole assumere sia giovani neo-laureati che ingegneri con esperienza al fine di sviluppare veicoli sempre più avanzati, a prova di futuro. In apertura abbiamo però parlato di “nuovo approccio” da parte del gruppo britannico, che infatti non si è posto “limiti spaziali”. I nuovi ingegneri potranno operare da remoto da qualsiasi luogo essi desiderino, non avranno vincoli di tempo ma potranno gestire il loro lavoro nell’arco della giornata, dalle 8:00 alle 19.00. Dovranno dialogare con il resto del team in via telematica e portare a termine degli obiettivi, per i quali non è richiesta una sede fisica. Sede fisica che tuttavia esiste ed è a Bologna: qui un polo sperimentale del gruppo Jaguar Land Rover è pronto ad accogliere gli ingegneri che abbiano bisogno di fare squadra, prove sul campo, test e quant’altro.

Questo nuovo approccio di Jaguar Land Rover non avrà solo risvolti logistici più pratici, assumere ingegneri in diversi Paesi permetterà di sfruttare conoscenze anche culturali, con la tecnologia che prenderà spunto anche da realtà locali. Per fare un esempio: scherzosamente Jaguar Land Rover ci ha detto di avere un sogno nel cassetto, permettere alla Guida Autonoma di funzionare anche fra le strade di Roma, un obiettivo che diventa possibile se a lavorare alla tecnologia sono persone che quelle strade le conoscono davvero. Un contro-esempio potrebbe essere quello di Tesla: una società che concentra i suoi sforzi sulle strade americane può poi avere problemi in altri Paesi. Jaguar Land Rover vuole abbattere questi limiti e coinvolgere team di diverse nazioni per rendere più completi i suoi ADAS del futuro.