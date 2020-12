Jaguar J-Pace potrebbe sfidare a breve la Tesla Model X

E' già da un po' ormai che si sentono voci di corridoio riguardo il Jaguar J-Pace. L'immagine in alto mostra quello che Jaguar presentò come C-X17 concept all'inizio del 2014, e secondo molti potrebbe rappresentare il design che il brand andrebbe a raccogliere col futuro SUV completamente elettrico.

I ragazzi di Auto Express fanno sapere che il grosso veicolo elettrico sarà infatti mosso soltanto tramite un pacco batterie. La teoria è sicuramente credibile, anche se verso l'inizio di quest'anno si presumeva potesse trattarsi di una vettura ibrida (come la Jaguar F-Pace), e non completamente elettrica. Adesso pare che la strategia si sia spostata sull'offrire sia la combustione interna pura, sia una variante elettrificata e infine anche una BEV.

Se ciò dovesse rivelarsi vero, assisteremmo ad una rivale diretta della ottima Tesla Model X, ma è altresì vero che la casa automobilistica britannica è rimasta silente nel merito. In nostro soccorso vengono dei test su veicoli in stadio prototipale avanzato in grado di muoversi sulla piattaforma MLA, che supporta motori a combustione, ibridi e completamente elettrici, andando a confermare una strategia ampiamente inclusiva. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando della stessa architettura che andrà a porre le basi per la futura XJ.

Passando ai numeri, per competere con la Model X, la Jaguar J-Pace dovrebbe offrire almeno 550 chilometri per singola carica e una rapidità di accelerazione degna di nota, poiché il SUV californiano in versione Performance offre tale autonomia e uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi: siamo sui livelli di una ottima supercar. Dal nostro canto non metteremmo la mano sul fuoco per dati simili, ma supporremmo l'uso di un approccio più conservativo.

L'ambito nel quale il SUV inglese potrebbe battere la concorrenza è quello relativo alla qualità degli interni e all'assistenza post vendita, ma l'aspetto che probabilmente interessa di più ai consumatori riguarda sicuramente il prezzo d'ingresso. Al momento la Model X parte da 94.990 euro, per cui Jaguar dovrebbe puntare a piazzare il veicolo sotto i 90.000 euro per avere una marcia in più.

Nel frattempo, per avviarci a chiudere senza allontanarci da Coventry, il marchio britannico ha dato una dimostrazione di grande design estetico presentato a tutti un concept assolutamente folle. Ecco a voi la Jaguar Vision Gran Turismo SV: un bolide digitale con 1.900 cavalli di potenza.