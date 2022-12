Questa Jaguar I-Pace è a prova di proiettile: è l'ultima opera firmata Armormax

Il mondo là fuori può essere alquanto pericoloso, soprattutto per politici di spicco, capi di Stato, autorità religiose, motivo per cui esistono aziende come Armormax che creano vetture antiproiettile. L'ultima conversione della società sudafricana è una Jaguar I-Pace bulletproof.

Gli specialisti di Armormax si sono sempre distinti per la loro capacità di corazzare i loro veicoli senza incidere troppo sulle prestazioni. Guardando al lavoro svolto con la Jaguar I-Pace sembra che i ragazzi della società abbiano confermato i loro standard: la protezione antiproiettile ha aggiunto solo 200 kg alla vettura. Una protezione di livello B4, significa che i vetri dell'auto possono resistere ad attacchi con pistole e fucili fino al calibro .44. Curiosamente, il lavoro di Armormax non è andato neppure a intaccare la garanzia dell'auto, la società infatti ha lavorato a stretto contatto con Jaguar che ha dato pieno supporto tecnico.

Purtroppo a oggi non sappiamo se questa Jaguar I-Pace a prova di proiettile verrà commercializzata al di fuori del Sudafrica, Armormax non ha rivelato neppure il prezzo finale della vettura, sul sito della compagnia però è possibile vedere come le protezioni bulletproof possano costare dai 30.000 ai 90.000 dollari (dai 28.000 agli 85.000 euro al cambio diretto), prezzo del veicolo escluso ovviamente. Ricordiamo che la Jaguar I-Pace è arrivata al suo quinto anno di produzione, con il prezzo di listino che in Italia parte da 82.515 euro.

Il lussuoso SUV elettrico offre 294 kW/395 CV di potenza con 512 Nm di coppia, può scattare da 0 a 100 km/h in appena 4,8 secondi e raggiungere una velocità massima di 200 km/h.A proposito di auto bulletproof, qualcuno si è chiesto se il Tesla Cybertruck sia a prova di proiettile.