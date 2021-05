Jaguar I-Pace protagonista di un parcheggio catastrofico: distrutta una povera Aygo

Quello visibile attraverso il video in alto, caricato su YouTube dal canale SWD Media, è un parcheggio a dir poco fallimentare, dove il conducente di un grosso e nuovissimo Jaguar I-Pace dalla propulsione completamente elettrica ha devastato a più riprese una Toyota Aygo del tutto innocente.

La registrazione è stata fatta all'interno del parcheggio del Lewisham Hospital, a sud di Londra, lo scorso 20 maggio 2021. Il protagonista della vicenda aveva intenzione di salire a bordo del suo veicolo elettrico per estrarlo dal suo posto auto, situato fra una Ford Focus e una Toyota Aygo.

Purtroppo pare che le riprese non siano integrali, e infatti SWD Media fa sapere che il grosso I-Pace abbia prima colpito la berlina statunitense e poi, in concomitanza con l'inizio del video, abbia cominciato a prendersela con la citycar giapponese.

E' quasi incredibile che la manovra abbia avuto un esito tanto catastrofico, soprattutto se prendiamo in considerazione il fatto che lo spazio a disposizione dell'automobilista fosse davvero più che sufficiente. In questo caso mancavano letteralmente le basi della guida e l'esperienza necessaria a indirizzare correttamente il veicolo, che è rimbalzato più volte sulla Aygo ed è salito ripetutamente sul marciapiede atto a dividere i posti auto.

Secondo il primissimo report, al volante c'era un uomo di quarant'anni, perfettamente sobrio e pienamente in salute, per cui da parte nostra speriamo di non doverci nuovamente trovare di fronte a prove della sua abilità in auto, sia per la sua stessa incolumità sia per quella degli altri utenti della strada.

In conclusione, abbiamo assistito al danneggiamento di ben tre auto, compreso il Jaguar I-Pace nuovo di zecca: era uscito dalla concessionaria da appena otto mesi, e non sarà facile ripararlo senza dover sborsare cifre enormi.

