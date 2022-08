Jaguar I-Pace prende fuoco da sola durante la carica in garage: completamente sciolta

Non è la prima volta che sentiamo parlare di auto elettriche che vanno a fuoco, tra le quali anche un prototipo della nuova Chevrolet Corvette E-Ray ibrida bruciata in Spagna, ma raramente abbiamo sentito parlare dei modelli Jaguar. Un esemplare in Florida però, è andato completamente distrutto dopo dopo un incendio divampato mentre era in carica.

Solitamente quando si tratta di auto EV tra le fiamme si parla di diversi modelli Tesla, invece questa volta la sfortunata protagonista della vicenda è stata una jaguar I-Pace del 2019. Il suo proprietario, Gonzalo Salazar, è riuscito a portarla in tempo fuori dal garage della propria abitazione prima che l’incendio divampasse con la massima violenza, altrimenti anche la casa avrebbe corso grossi rischi, come ha raccontato hai microfoni di Electrek.

“Il 16 giugno ho collegato l'auto prima di andare a letto. La mattina del 17 giugno mi sono svegliato e ho staccato la spina dalla macchina. Più tardi quella mattina, ho deciso di fare alcune commissioni. Quella mattina ho guidato per circa 12 miglia prima di tornare a casa e parcheggiare l'auto nel garage, lasciando la porta del garage aperta. Mentre facevo le cose a casa, ho sentito degli scoppi provenire dal garage. Decisi di andare a vedere da dove provenivano i suoni e, entrando nel garage, mi trovai di fronte a uno spesso muro di fumo. Il mio pensiero è stato: "Quando c'è fumo c'è fuoco" e ho portato subito l'auto fuori dal garage di casa”.

E poco dopo averla portata in strada, le fiamme hanno preso il sopravvento, e come spesso accade in queste situazioni, anche i soccorsi hanno avuto il loro bel da fare per spegnere il rogo, utilizzando una schiuma realizzata ad hoc per questo tipo di incidenti che coinvolgono batterie e auto EV.

Il motivo dell’accaduto è ancora sconosciuto, ma Jaguar ha recuperato ciò che resta dell’auto per analizzarla e cercare così di capirne la causa. In ogni caso si tratta della quarta I-Pace che prende fuoco in condizioni simili, e secondo alcuni il problema potrebbe risiedere nelle battere LG Chem che sono già state causa di numerosi richiami, come quelli che hanno coinvolto Chevrolet Bolt e Hyundai Kona EV.