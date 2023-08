La Jaguar I-Pace va in pensione: in arrivo nuovi modelli elettrici

Sembra proprio che il percorso dell'I-Pace potrebbe subire un cambiamento significativo, con l'interruzione della produzione prevista prima del previsto rilancio del marchio Jaguar come un'entità completamente orientata verso la mobilità elettrica entro il 2025.

La conferma arriva direttamente dal CEO di JLR, Adrian Mardell. Questa decisione rappresenta una svolta rispetto alla dichiarazione del precedente CEO Thierry Bolloré, il quale aveva suggerito che l'I-Pace avrebbe continuato a essere migliorato e venduto, forse attraverso una seconda generazione, accanto ai prossimi modelli completamente elettrici di Jaguar di ultima generazione.

Il momento esatto in cui l'I-Pace sarà ritirato dalla produzione non è ancora chiaro, poiché Jaguar deve ancora lanciare quella che sarà l'ultima generazione di I-Pace nel 2024 e definire il suo piano di lancio per i nuovi modelli elettrici previsti entro la metà del decennio. Ciò che è certo è che Jaguar sta mirando a debuttare con il suo primo veicolo elettrico di nuova generazione alla fine del 2024, con il lancio effettivo previsto nel 2025. Questo modello verrà costruito sulla base dell'architettura elettrica JEA, appositamente sviluppata dalla casa madre JLR.

Mardell ha spiegato che la strategia di Jaguar è quella di evitare che l'I-Pace rimanga fuori dal mercato per troppo tempo prima dell'introduzione della nuovissima famiglia di veicoli elettrici. Questa decisione sembra essere guidata dalla volontà di mantenere un flusso costante di prodotti elettrici all'interno della gamma Jaguar, in preparazione per la trasformazione radicale prevista entro il 2025.

L'attuale focus della Jaguar I-Pace è principalmente sul Regno Unito e sull'Europa continentale, un impegno volto a rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Mardell ha sottolineato che questo crossover elettrico ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo dei futuri veicoli elettrici di Jaguar, ma che ora è tempo di guardare altrove, attraverso anche il nuovo piano di investimenti che prevede lo stanziamento di ben 2.9 miliardi. L'esperienza accumulata con l'I-Pace ha fornito a JLR preziose conoscenze nel campo dei veicoli elettrici a batteria, contribuendo a orientare la strategia dell'azienda verso un futuro sempre più elettrificato.