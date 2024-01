Jaguar I-Pace elettrica a fuoco: i vigili utilizzano un'innovativa coperta per spegnerla

Spegnere un'auto elettrica che ha preso fuoco non è semplice data la batteria e i suoi materiali. Ne sa qualcosa l'uomo che ha dato fuoco alla sua auto per un tostapane posto sotto il vano batteria. Ma questa Jaguar I-Pace alle fiamme ha avuto un esito leggermente diverso.

Pare sia stata la stessa auto a causare l'incendio di un garage in Colorado, ma qua l'intervento dei vigili del fuoco ha avuto dell'innovativo: hanno utilizzato una coperta speciale per spegnere le fiamme e prevenire il riaccendersi della batteria. L'incidente, verificatosi il 10 gennaio a Centennial, ha visto la casa del proprietario riempirsi di fumo, ma grazie all'azione tempestiva dei soccorritori, la famiglia è stata evacuata in sicurezza.

Il dipartimento dei vigili del fuoco del South Metro Fire Rescue Centennial ha adottato misure per evitare la propagazione dell'incendio nell'abitazione. Dopo aver tirato fuori la Jaguar I-Pace in fiamme dal garage, è stata coperta con questa speciale coperta antincendio. Questa iniziativa è stata presa dopo aver notato che la batteria agli ioni di litio della vettura era ancora accesa, rappresentando un rischio significativo. Da qua possiamo vedere come anche le forse dell'ordine si stiano piano piano adeguando ai nuovi standard di mobilità e i nuovi potenziali "incidenti".

La coperta utilizzata dai vigili del fuoco, dal peso di ben 28 chilogrammi, è progettata per interrompere l'apporto di ossigeno alle batterie e dissipare il calore, spegnendo così l'incendio. Questo metodo innovativo contrasta la necessità di utilizzare grandi quantità di acqua, rendendo più efficiente l'intervento di emergenza.

La vettura è stata successivamente trasportate in un cantiere di recupero a Parker, Colorado, sotto la supervisione dello sceriffo della contea di Arapahoe. Le indagini sono in corso, ma sono emerse informazioni su un richiamo della stessa Jaguar per l'I-Pace dell'anno precedente, che evidenziava il rischio di surriscaldamento della batteria e incendi.

Jaguar ha in mente nuovi piani per la sua gamma elettrica, infatti, proprio la nostra candidata I Pace, andrà in pensione per far spazio alla nuova gamma elettrica di suv.