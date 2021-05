Una Jaguar F-Type cade dal camion e innesca una carambola esilarante

Gli incidenti possono avere conseguenze serie, quindi è bene essere sempre prudenti alla guida, ma spesso capitano degli imprevisti impossibili da prevedere, che fortunatamente non vedono coinvolte persone e magari riescono a strappare anche un sorriso. Ma per il proprietario di questa Jaguar F-Type non deve essere stato così divertente...

Un video postato su TikTok infatti ci mostra un camion in sosta, pronto per la consegna di una Jaguar F-Type spider apparentemente nuova. Questo video poteva diventare un bel ricordo di un momento memorabile come la consegna della propria auto sportiva, ma pochi attimi dopo l’avvio della registrazione, l’auto inizia a muoversi per poi cadere letteralmente dal secondo piano del rimorchio.

Una scena che di per sé potrebbe già fermare il cuore di molti appassionati, ma il bello deve ancora venire. Una volta atterrata rovinosamente a terra, l’auto ha continuato la sua corsa in retromarcia, spinta dall’inerzia, andando ad impattare su un Chevrolet Silverado parcheggiato, che a sua volta è carambolato su una Nissan GT-R R35.

Una scena da film dell’orrore per qualunque appassionato di motori, che probabilmente provoca delle sensazioni analoghe a quelle vissute dai tecnici della SSC Tuatara, quando hanno recuperato l’auto dal retro del camion ribaltato che la trasportava. L’importante è che nessuno si sia fatto male, ma vedere certe bellezze rovinate per motivi futili è davvero un peccato, per non parlare del crash test più costoso di sempre, con protagonista la Glickernhaus 004S.