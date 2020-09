Jaguar F-Pace: il nuovo SUV ibrido è stato avvistato in strada

I ragazzi di Motor1 hanno già avuto moto di spiare e fotografare l'aggiornamento del Jaguar F-Pace in passato, sia in versione standard che in quella SVR. Adesso però, solo poche ore fa, i fotografi hanno beccato un prototipo che si mostra in maggiori dettagli.

Il debutto del refresh è atteso per la fine di quest'anno, e la redazione di Motor1 assume che si tratterà di un aggiornamento piuttosto conservativo. Il SUV ibrido britannico paiono confermare un lato anteriore con una griglia tutta nuova, fari più appuntiti e un look generale più aggressivo. La parte inferiore invece potrebbe anche esser stata ritoccata, ma di sicuro le differenze risulteranno minimali.

Passando al retrotreno la storia non cambia. Si sospetta che il camuffamento nasconda nuovi fari posteriori con 3D LED e forme più nette e aggressive sia per il paraurti che per il diffusore. Il prototipo in fase di test poi espone un sistema di scarico a doppia uscita, il quale punta verso il suolo indicando una probabile motorizzazione diesel, dato che la variante SVR al top della gamma richiamava l'attenzione con quattro bocche.



Gli interni invece restano un totale mistero, ed è soltanto possibile scorgere un laptop o un tablet attaccato al cruscotto. Le voci di corridoio parlano di un sistema di infotainment migliorato, e non saremmo affatto sorpresi se venisse incluso un enorme display touchscreen come accade per tutte le altre auto di recente presentazione.



In ultimo le informazioni sono scarse anche per quanto concerne le motorizzazioni, anche se con ogni probabilità potremmo assistere a versioni modificate di gran parte dei "vecchi" propulsori. Ecco che non è difficile suggerire l'arrivo del motore JLR da 3.0 litri in abbinamento ad unità elettrica.



Restando presso la casa automobilistica inglese vogliamo citare le ultime notizie sulla nuova Jaguar XJ: la berlina premium elettrica arriverà soltanto a fine 2021? Infine, tornando al Jaguar F-Pace, ecco a voi l'estremo modello Lister Stealth di Lister Motor Company: sarà il SUV più potente di sempre nella storia del marchio.