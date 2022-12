Ufficiale la nuova Jaguar F-Pace 2024: più autonomia e meno emissioni

La Jaguar, in attesa del debutto dell'ultimo V8, ha aggiornato per il Model Year 2024 la F-Pace e il modello ibrido: maggiore autonomia e meno emissioni.

Il nuovo sistema di propulsione elettrico agli ioni di litio è composto ora da nove moduli, uno in più rispetto a prima. Grazie a questo update della batteria, la Jaguar F-Pace avrà ora una capacità di accumulo di energia pari a 19,2 kWh, che permetteranno di percorrere fino a 65 km attraverso la sola modalità elettrica. Si tratta di un incremento di circa 12 km, un surplus senza dubbio interessante.

L'altra novità è sostanzialmente green, di impatto ambientale, e riguarda le emissioni di CO2, che con il nuovo modello sono state sensibilmente ridotte, arrivando a soli 37 grammi per chilometro, con un consumo di carburante pari a 1,6 litri ogni 100 chilometri, per un'autonomia di 62,5 chilometri per ogni litro. Per quanto riguarda le prestazioni, la nuova Jaguar F-Pace è in grado di raggiungere i 100 km/h orari in soli 5.3 secondi grazie a un propulsore che sprigiona 640 Nm di coppia.

“Mentre facciamo progressi per reimmaginare Jaguar in un marchio di lusso completamente elettrico entro il 2025 – le parole di Philip Koehn, amministratore delegato di Jaguar - abbiamo curato i nostri prodotti esistenti offrendo specifiche più ricche e desiderabili. La prima targhetta a ricevere questo cambiamento è stata F-TYPE mentre ci muoviamo verso il 2023 e celebriamo i 75 anni di auto sportive Jaguar. Ora passiamo a F-PACE, un SUV che offre un equilibrio impareggiabile di guida, maneggevolezza, raffinatezza e lusso".

"Aumentando la gamma dell'ibrido elettrico plug-in P400e - ha proseguito Koehn - di oltre il 20 per cento, diventa una combinazione ancora più attraente di prestazioni, efficienza e capacità di guida a zero emissioni e questo è qualcosa di cui siamo molto orgogliosi”.

Jaguar, che ha mostrato di recente due nuove C-Type Continuation, ha previsto le seguente versioni per il Model Year 2024 della F-Pace: R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE, 400 Sport. Presente infine l'SVR, SUV ad alte prestazioni con un V8 benzina da 550 CV e una velocità di punta da 286 km/h, quasi una supercar.