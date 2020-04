Ecco il 'SUV più veloce del mondo', il Jaguar F-Pace Lister Stealth

Pubblicato su YouTubue, come un fulmine a ciel sereno, un breve teaser riguardo quello che è stato definito dal produttore come un veicolo dalle performance straordinarie. Si chiamerà Jaguar F-Pace Lister Stealth, e sarà furtivo di nome e di fatto.

Lister Motor Company è un'azienda fondata a Cambridge nel 1954, e adesso specializzata nella modifica di Jaguar e nella produzione di vetture auto-celebrative della storia Lister. Questa volta il brand inglese si è concentrato su un veicolo già possente di suo: il Jaguar F-Pace.

Il video teaser ci permette di ascoltare in anticipo il ruggito del poderoso V8 sovralimentato da 5,0 litri, che si accende e alza la voce con un tono davvero intimidatorio. Al momento non sappiamo il trattamento che Lister ha riservato al propulsore, ma siamo certi che svilupperà 675 cavalli di potenza. Lister ha deciso di produrne soltanto 250 esemplari, i quali saranno capaci di spingersi fino ai 325 km/h di velocità massima. La dichiarazione di voler mettere in strada "il SUV più veloce del mondo" è coraggiosa senza alcun dubbio, ma potrebbe trattarsi di un obiettivo fattibile visto lo scatto da 0 a 100 km/h in poco più di 3,5 secondi fornito dalla casa.

Purtroppo dalle riprese non siamo in grado di vedere molto del Lister Stealth, ma il design della carrozzeria è innegabilmente sportivo, con una fascia anteriore ridisegnata e un diffusore posteriore in fibra di carbonio fiancheggiato da quattro bocche di scarico. Attorno alla vettura possiamo poi notare numerosi badge con la scritta "Lister", visibile anche sulla griglia anteriore al posto della dicitura "Jaguar".

Per ora non sappiamo quando il Lister Stealth arriverà sul mercato, e il CEO della compagnia Lawrence Whittaker ha rivelato ai ragazzi di PistonHeads che Lister è in attesa per il discioglimento delle misure restrittive per il Coronavirus, le quali consentiranno in futuro la programmazione per un debutto appropriato.

Chissà se la casa metterà le mani anche sulle auto elettriche che Jaguar ha in mente di proporre in maniera sempre più diffusa. Il Jaguar I-Pace è il primo prodotto completamente elettrico del brand, e di recente ha tra l'altro ricevuto un miglioramento all'autonomia. Le misure restrittive e la mancanza di batteria ne stanno però minando la produzione.