Jaguar F-Pace si lancia in acqua con le anatre: la mossa è incomprensibile

Bene o male tutti noi, nella nostra vita da automobilisti, abbiamo effettuato una manovra sbagliata o avventata, spesso mettendo a repentaglio l'incolumità del nostro mezzo di trasporto. Il conducente di un Jaguar F-Pace però si ricorderà sicuramente del giorno in cui ha deciso di ignorare il pericolo e di lanciarsi in acqua a tutta velocità.

Dando un'occhiata alla targa anteriore, che si stacca durante l'immersione, siamo praticamente certi che il luogo dell'incidente si trova all'interno dei confini del Regno Unito, e a quanto pare il modello immortalato in video ha persino la trazione integrale, che evidentemente non ha aiutato affatto.

A tutti coloro i quali si sono preoccupati delle condizioni delle anatre a mollo nel laghetto temporaneo, possiamo dire che i pennuti stanno benissimo, ma non potremmo dire lo stesso della povera Jaguar. Dalla descrizione della condivisione YouTube scopriamo che tutta quell'acqua ha bloccato momentaneamente il motore e, a conferma di ciò, abbiamo una fuoriuscita di acqua dagli scarichi che neanche una Toyota Mirai a idrogeno.

Detto questo, alla fine possiamo vedere il SUV britannico mentre si tira fuori dal lago "sulle sue gambe", cosa la quale ci suggerisce l'assenza di danni gravi e permanenti al powertrain. Nonostante l'impatto con lo specchio d'acqua sia stato certamente forte, con la targa che non voleva saperne di stare al suo posto e con i tergicristalli impazziti nel tentativo di rimuovere il liquido dal parabrezza, il SUV non si è lasciato sconfiggere.

Un fuoristrada vero e proprio come il Land Rover Defender (il modello fa anch'esso parte del Gruppo JLR) avrebbe affrontato una situazione simile ad occhi chiusi grazie a varie soluzioni insite nella progettazione del veicolo, pertanto sconsigliamo a chiunque di effettuare una manovra del genere a bordo di autovetture prettamente stradali.

