Jaguar elettrica contro Porsche, Tesla e Mercedes: l'incidente da 175mila euro

Una Jaguar E-Pace, guidata da un ricco imprenditore di nome Andrew Key, ha causato un incidente danneggiando altre tre vetture di lusso: una Tesla Model Y, una Mercedes Classe C e una Porsche Boxter. Il tutto per via di una manovra anomala del proprietario della Jaguar.

La Jaguar guidata da Key avrebbe improvvisamente invertito la marcia mentre andava ad un'alta velocità, schiantandosi contro una Porsche Boxster parcheggiata dietro di lui. Questa è stata letteralmente montata dalla Jaguar, che è finita addirittura sul tetto.

Andrew Key ha raccontato che nonostante abbia premuto ripetutamente i freni, la sua auto ha continuato a muoversi in avanti, finendo per collidere anche contro una Tesla Model Y parcheggiata di fronte. Quest'ultima, a sua volta, ha causato danni a un'auto Mercedes Classe C.

Fortunatamente, al momento dell'incidente non c'era nessuno a bordo della Porsche, che avrebbe potuto riportare ferite serie in seguito ad all'incidente. L'ammontare completo dei danni ammonta ad oltre oltre 150.000 sterline se prendiamo in considerazione tutte e quattro le vetture coinvolte. Le dinamiche dello schianto sono state riprese dalle dashcam della Jaguar e della Tesla.

Andrew Key, tuttavia, ha insistito sul fatto di non essere stato responsabile della collisione, sostenendo che la sua Jaguar abbia avuto un improvviso difetto meccanico. La casa automobilistica però, dopo aver esaminato il veicolo, ha confermato che non vi erano anomalie e che l'incidente non poteva che essere attribuibile ad un errore umano. Il tutto suona molto strano. Sicuramente, le assicurazioni avranno molto lavoro da fare. Lavoro che sta iniziando a costare parecchio in tutta Europa, ma soprattutto in Italia. Infatti, solo negli ultimi due anni, il costo dell'Rc auto in Italia, è aumentato del 10,5%.

Per portare alla luce un esempio estremo, vi abbiamo parlato del caso della Finlandia, dove è avvenuto l'incidente più costoso di sempre, in termini di risarcimento di un'assicurazione, del paese. Questo ha coinvolto una Ferrari SF90 Stradale che è uscita di strada a causa dell'aquaplaning su un'autostrada bagnata dalla pioggia. Nessuno è rimasto ferito, ma l'auto è stata gravemente danneggiata. L'assicurazione ha riscattato l'auto per vendere le parti recuperabili, risarcendo il proprietario di ben 530.000 euro.

