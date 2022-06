Jaguar diventerà un brand 100% EV dal 2025, ed è al lavoro su tre nuovi SUV elettrici

L’Europa ha detto stop alla vendita delle auto ICE a partire dal 2035, ma molti costruttori si stanno già adeguando al futuro sempre più elettrico, tra i quali Jaguar che ha intenzione di abbandonare i motori termici molto prima del termine ultimo indicato dall’Unione Europea.

La casa del giaguaro produrrà solo auto elettriche a partire dal 2025, e adesso scopriamo interessanti dettagli su quelli che saranno i primi modelli del nuovo corso del brand. Infatti, stando a quanto riportato dal magazine inglese Autocar, pare che Jaguar sia al lavoro su tre nuovi SUV elettrici, il cui design verrà svelato da una concept car attesa per la fine del 2024.

Il comparto stilistico dei nuovi modelli sarà guidato da Gerry McGovern, già a capo del centro stile Land Rover, e i tre modelli si diversificheranno per le diverse dimensioni tra loro. Il più piccolo dovrebbe assomigliare al Range Rover Sport, e potrebbe essere declinato in due versioni, a tre o cinque porte. Il più grande dei tre invece sarà pensato per il mercato cinese e d’oltreoceano.

La versione più compatta potrebbe avere un prezzo stimato tra i 90.000 e i 115.000 euro, mentre il il modello di punta, nell’allestimento più sportivo SVR, potrebbe toccare i 230.000 euro. L’obiettivo della casa inglese è quello di raggiungere un volume di vendite compreso tra le 50.000 e le 60.000 unità annue, motivo per cui hanno puntato sui SUV, il segmento del momento e degli ultimi anni.

Infine, pare che i tre nuovi modelli condivideranno la nuova piattaforma in alluminio denominata Panthera, che permette l’utilizzo di configurazioni a singolo o doppio motore elettrico, tecnologia di ricarica a 800 volt, pacchi batterie provenienti da Envsion AESC, e un’architettura sviluppata in collaborazione con Magna. Adotteranno anche tanta tecnologia di bordo, compresa la guida autonoma, sviluppata con l’aiuto di Nvidia.