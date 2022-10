Jaguar celebra la storia di Le Mans con due nuove C-Type Continuation, che spettacolo!

A pochi giorni dal reveal della Jaguar F-Type 75, l’ultimo veicolo sportivo a motore termico del brand, quest’ultimo conferma la produzione di due esclusive C-Type Continuation per celebrare la leggenda di Le Mans. Dopo 70 anni dalle sue mitiche corse, la C-Type ritorna grazie a Jaguar Classic.

Il Giaguaro ha confermato il futuro lancio delle C-Type per la serie Continuation per ricordare il primo, secondo, quarto e nono posto della C-Type alla 23 Ore di Le Mans del 1953. Denominate anche “70 Edition”, esisteranno in due unità ben distinte: la prima ha un colore esterno unico Verbier Silver con rivestimenti interni Cranberry Red; la seconda, invece, si ispira alla vincitrice di Le-Mans nel 1953 con una carrozzeria British Racing Green e un abitacolo Suede Green.

Il gioielliere Deakin & Francis realizzerà invece i badge smaltati d’argento, mentre l'alloggiamento della chiave e la placca del cruscotto avranno un pezzo di un serbatoio della originale C-Type del ’53. Sotto il cofano, invece, resta il motore V6 in-line da 3,4 litri con tre carburatori Weber 40DCO3 che produce 220 cavalli.

Ogni esemplare, conferma Jaguar, richiede 3.000 ore per la costruzione presso la divisione Jaguar Classic Works di Coventry e costa ben 1,5 milioni di sterline. Matthew Bailey, Senior Manager for Strategy and Business Development di Jaguar Land Rover Classic, ha dichiarato: “Ogni C-Type Continuation è un veicolo raro e speciale, in grado di impreziosire qualsiasi collezione. Siamo molto felici di poter presentare queste due splendide limited edition che commemorano un anno davvero fondamentale per Jaguar e per il mondo delle competizioni sportive. La C-Type è una vettura storicamente molto significativa e la prima, settant'anni fa, a presentare la pioneristica tecnologia dei freni a disco che oggi ormai consideriamo come una dotazione scontata nell'industria automobilistica”.

Ricordiamo, infine, che Jaguar diventerà un brand 100% elettrico dal 2025.