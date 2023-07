Jaguar ammette di aver peccato di mediocrità e promette scintille nel futuro

Durante una riunione con gli investitori, Gerry McGovern, CCO di JLR (Jaguar Land Rover) ha ammesso che il tentativo di trasformare Jaguar in una sorta di BMW britannica, allargando la gamma e cercando di attirare un pubblico più ampio, è fallito. Secondo McGovern, questa direzione ha portato il marchio del giaguaro verso la “mediocrità”.

McGovern è stato brutalmente onesto con gli investitori, dando così maggiore risalto al grande piano sul futuro di Jaguar: la casa britannica di proprietà di Tata punterà in alto, competendo con prestigiosi brand quali Porsche, Bentley e Maybach. Le Jaguar del futuro saranno totalmente elettriche e saranno prodotte in volumi inferiori, favorendo margini più alti: “Ci sono 20 milioni di milionari solo negli Stati Uniti. Parliamo di volumi inferiori, posizionarci più in alto è sicuramente la scelta giusta per Jaguar oggi”, ha dichiarato Adrian Mardell, CEO di JLR.

Inoltre, è stato annunciato che le prossime Jaguar non piaceranno a tutti e che il loro design sarà divisivo, secondo McGovern la volontà di accontentare tutti rappresenta per le case automobilistiche un modo facile per morire. La nuova strategia prevede la creazione di concessionari esclusivi Jaguar, separati dal brand Land Rover, con un’attenzione particolare al mercato nordamericano.

Per quanto riguarda i nuovi modelli, sappiamo che Jaguar sta sviluppando la propria piattaforma elettrica, denominata JEA. La prima Jaguar di nuova generazione sarà una GT a quattro porte con un’autonomia di 700 chilometri e un prezzo di circa 110.000 euro. La Jaguar F-Type 75 sarà ricordata come l’ultima sportiva del marchio dotata di motore termico. Nella sua variante più performante, la F-Type R75, è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi e raggiungere una velocità massima di 300 km/h.