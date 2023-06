Jack Miller vs Marc Marquez: 'La smetta di fare la principessa, ti pagano per correre'

Duro attacco del pilota Jack Miller a Marc Marquez dopo quanto accaduto in occasione del recente Gran Premio di Germania, classe MotoGp. Il classe '93 spagnolo è caduto durante il warm-up alla Curva 7, fratturando il pollice sinistro, dando poi forfeit.

Negli ultimi tempi l'ex campione del mondo è tornato a catalizzare l'attenzione dei media motoristici; Marc Marquez è stato prima accostato a Pedro Acosta in KTM, quindi la profezia dell'ex collega circa un possibile sbarco di Marquez in Ducati.

In occasione del Gp tedesco, lo spagnolo ha deciso di non scendere in pista nonostante i medici l'avessero definito “fit”. Marquez ha invece preferito “restare in tribuna” alla luce delle troppe cadute, anche perchè il prossimo weekend ci sarà Assen, ultima gara prima della pausa estiva.

“Non mi sentivo pronto e ho preferito rinunciare alla gara anche pensando al fatto che tra una settimana siamo di nuovo in pista in Olanda – ha detto il pilota spagnolo parlando a DAZN Spagna – se rinuncio perché non mi sento pronto o perché non voglio più mettere a repentaglio il mio corpo su questa moto? Rinuncio perché ho preso troppe botte e non mi sento pronto, ho dolore alla caviglia e anche una piccola frattura”.

Dura la replica di Jack Miller, australiano della KTM, che ha spiegato: “Ha licenziato il 99% degli ingegneri (le parole riferite al team Honda HRC ndr) che erano lì per sistemare i suoi ragazzi e ora non riesce nemmeno a chiudere un giro. È colpa sua. Tutti si lamentano della sua moto, ma in realtà dovrebbero tapparsi la bocca e fare quello che devono. Ti pagano per correre, non per fare la principessa e lamentarti della moto“.

Miller ha poi concluso la sua disamina dicendo: “Le Ducati vanno bene in questo momento, nessuno lo mette in dubbio. Ma non lo sono sempre state. Li raggiungeremo. Siamo gli unici a non lamentarci delle nostre moto. Anzi, cerchiamo di fare qualcosa per i problemi che abbiamo. Gli altri fanno i capricci e ripetono che la loro moto fa schifo. Così è troppo facile”.