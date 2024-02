Iveco fornirà 200 bus elettrici a Marsiglia per un valore di 125 milioni di euro

La transizione ecologica inizia a diventare sempre più concreta, soprattutto nelle grandi città europee. A dettare il passo ora si aggiunge anche Marsiglia, che ha appena chiuso un accordo con Iveco per una commissione di ben 200 bus elettrici che renderanno green il centro francese.

A dire il vero, tanto per essere il più precisi possibili, si tratta del brand Heuliez, sempre di gestione Iveco, che si è preso la responsabilità di portare a termine le consegne di tutti i mezzi entro il 2027. Un anno non casuale, infatti si tratta della data in cui Marsiglia prevede che un terzo della flotta della Régie des Transports Métropolitains, l'operatore del trasporto pubblico di Marsiglia, diventi 100% elettrico. Inoltre i primi 35 bus, degli Heuliez Gx 337 Electric di nuova generazione, verranno consegnati alla città già entro la fine di quest'anno.

E il dettaglio principale di questi bus non è mica rappresentata dalla loro propulsione a emissioni zero, ma piuttosto dalla presenza di alcune barre speciali presenti sopra il tetto dei veicoli, che permetteranno una ricarica innovativa. Queste, infatti, tramite un pantografo discendente permettono di ricaricare i Gx 337 Electric non solo quando si trovano fuori servizio in deposito, e quindi fermi e spenti, ma anche durante il loro regolare servizio tra le strade della città. Nel frattempo negli USA si sperimentano anche bus elettrici turistici: questo autobus elettrico ha coperto 2.700 km di viaggio, un Van Hool CX45E.

Tornando a Marsiglia, è probabile che la città si sia lasciata ispirare da Roma, che ha acquistato 400 nuovi autobus elettrici ATAC, per questo suo grande (e ingente) acquisto di mezzi pubblici EV. Infatti, parlando di cifre, il contratto tra la Régie des Transports Métropolitains e Heuliez vale la bellezza di 125 milioni di euro.

"Siamo davvero orgogliosi che Marsiglia ci abbia scelto come partner nel suo ambizioso progetto di elettrificazione ed entusiasti di supportare la città nella transizione verso un futuro più sostenibile" ha dichiarato Domenico Nucera, presidente della Bus Business Unit di Iveco Group.