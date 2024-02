Ivan Capelli sicuro: 'Hamilton alla Ferrari? E' Stato Wolff a far trapelare la notizia'

Se ricordate, l'annuncio del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari a partire dal 2025, giunse come un fulmine a ciel sereno e tramite un leak, al punto che molti credevano fosse solo una provocazione di qualche giornalista. Probabilmente però non è così: si dice infatti che sia stato lo stesso Toto Wolff a far trapelare la notizia.

L'ex pilota della Ferrari, Ivan Capelli, sostiene infatti che dietro la divulgazione precoce ci fosse il Team Principal della stessa Mercedes, il quale avrebbe orchestrato l'annuncio anticipato del trasferimento di Hamilton alla Scuderia, forse con il fine di "rovinare la sorpresa".

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 passerà a Maranello dalla prossima stagione, mettendo fine al suo lungo periodo con la Mercedes, durante il quale ha conquistato sei dei suoi titoli mondiali. Tuttavia, l'annuncio giunto prima della presentazione delle vetture per la prossima stagione aveva sorpreso tutti per il tempismo.

Interrogato dalla Gazzetta Dello Sport, Capelli ha dichiarato: "È stato Toto Wolff a diffondere questa notizia, al fine di destabilizzare Hamilton e la Ferrari, in tal modo, si è assicurato che la Ferrari non facesse l'annuncio in autonomia durante la stagione".

Per quanto riguarda le prospettive della Ferrari per la nuova stagione, Capelli ha insistito sulla possibilità di vittoria: "È possibile, anche se credo che Vasseur stia prima di tutto cercando di invertire la tendenza degli ultimi anni, durante i quali alla fine della stagione si sentiva sempre che la vettura non era più migliorabile, costringendo la scuderia a dover pensare con troppo anticipo alla vettura dell'anno dopo".

Altro fatto di cronaca importante riguarda Christian Horner (Team Principal di RedBull) il quale sarebbe stato sottoposto a un lungo interrogatori interno a seguito di accuse di comportamento inappropriato con una collega donna. Tuttavia, le accuse sono risultate infondate e pare che Horner rimarrà al suo posto, per il momento. Nonostante la riservatezza mantenuta dall'azienda riguardo ai dettagli dell'indagine, Horner è stato pienamente reintegrato nel team e può continuare il suo lavoro. La questione potrebbe però non essere definitivamente chiusa, poiché la parte accusatrice ha il diritto di appellarsi.