iTango, lo scooter elettrico a tre ruote con 70 km di autonomia

La Cina ci regala continue soddisfazioni dal punto di vista tecnologico e da quello automotive. Dal Paese asiatico escono diavolerie di ogni tipo, pensiamo all'auto elettrica che costa appena 7.500 euro al cambio, oppure allo scooter elettrico a tre ruote iTango di Doohan.

Effettivamente nell'articolo in cui vi segnaliamo i migliori scooter elettrici da acquistare con il Bonus 2020, in attesa di conferma governativa, manca un veicolo a tre ruote e questo iTango può essere davvero una soluzione divertente. Costa 2.750 euro (anche se c'è già chi lo vende a meno) e pesa appena 56 kg, può inoltre raggiungere i 45 km/h oppure fermarsi a 25 km/h per aumentare l'autonomia.

Autonomia che si attesta attorno ai 70 km andando massimo a 45 km/h, 90 km a 25 km/h, grazie alla batteria rimovibile da 18.650 mAh certificata per 1.000 cicli di ricarica. Il motore è un Bosch da 1200W e a bordo abbiamo ben tre freni a disco con EABS, non dimentichiamo infatti che la migliore caratteristica di questo modello sono le tre ruote, che in città garantiscono una grande stabilità su qualsiasi superficie, dal pavé alle rotaie del tram.

Inoltre il suo tempo di ricarica è di appena 3 ore e si può ordinare online scegliendo fra diversi colori, insomma iTango si adatta a qualsiasi gusto. Cercatelo nei listini dei vari rivenditori italiani.