Italo migliora la connessione WiFi sui treni e la rende più semplice

Italo rinnova il sistema di connessione al WiFi per i passeggeri che viaggiano sui propri treni. La società ferroviaria ha annunciato che l'intera flotta aziendale, comprensiva di Italo Agv ed Italo Evo, dalla giornata di ieri è dotata di un nuovo meccanismo di connessione a bordo, che facilita l'utilizzo di internet.

I viaggiatori infatti potranno accedere alla rete .italo con pochi click. Basterà infatti collegarsi al WiFi di bordo ed inserire la mail nella schermata, senza la necessità di fornire il PNR del biglietto come accadeva in precedenza. La scelta rientra nell'ottica di facilitare l'esperienza per i pendolari ed utenti che si affidano ad Italo per spostarsi quotidianamente, e si estende a tutti gli ambienti del treno.

Il WiFi di Italo consente di navigare su internet liberamente e fornisce anche l'accesso a diversi contenuti messi a disposizione nel portale proprietario Italo Live, tra cui figura una selezione di brani, una scelta di film e serie tv, i quotidiani digitali e le notizie in tempo reale. Per i più piccoli sono anche disponibili delle sezioni dedicate ai giochi o all'inglese, attraverso delle lezioni interattive. Ovviamente internet però si può sfruttare anche per navigare sui altri siti.

Una piacevole novità per Italo, che negli ultimi tempi ha ampliato la propria rete, con nuovi collegamenti Roma-Milano e nuove fermate ad Udine, Pordenone, Conegliano e Treviso.