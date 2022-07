È italiano il Guinness World Record nel cambiare una ruota mentre l'auto è in movimento

Nel libro dei Guinness World Record ci sono imprese di ogni tipo, e spesso si trovano sfide sopra alle righe o che fino a qualche istante prima non si pensavano nemmeno possibili. Proprio come il record che stiamo per raccontarti: un team italiano ha segnato il tempo più veloce al mondo nel cambio di una ruota mentre il veicolo è in movimento.

Diciamoci la verità, voi avete mai pensato di cambiare una ruota mentre l’auto è in movimento? Cambiare una ruota in modo tradizionale, sul ciglio di una strada, per di più col caldo torrido di questo periodo, è già un’impresa eroica, eppure per il duo italiano rappresentato da Manuel Zoldan e Gianluca Folco si poteva andare oltre, e per questo hanno messo assieme questo tentativo di record. Ma come si fa a cambiare una ruota se l’auto in movimento?

Molto semplice, l’auto deve viaggiare su due ruote, e mentre il conducente è alle prese con un veicolo da tenere in equilibrio, il passeggero esce dall’auto con l’agilità degna di Bo e Luke di "The Dukes of Hazzard" e, appeso alla carrozzeria, inizia ad operare per rimuovere la ruota “forata” per poi montare quella nuova. Facile a dirsi, e anche a vedersi, vista la naturalezza con cui hanno portato avanti il numero, ma sappiamo che dietro ci sono ore e ore di preparazione.

La cosa che lascia ancor più di stucco è il tempo che ci hanno impiegato per riuscire effettivamente nell’impresa. Ebbene, Gianluca, il ragazzo che si è occupato del cambio della ruota, ci ha impiegato 1:17,46, battendo il precedente record di oltre 13 minuti. E pensare che, mediamente, noi comuni mortali ci mettiamo probabilmente più di un quarto d’ora per cambiare una ruota in condizioni normali.

Prima di lasciarvi vi lasciamo con qualche altro risultato degno di nota che è entrato nella storia di recente. Prima di tutto ricordiamo il tempo strabiliante registrato dalla mini batmobile McMurtry Speirling al Festival di Goodwood 2022, ma ricordiamo anche il Guinness World Record registrato dalla Volkswagen ID-4 GTX che è salita fino a 5816 metri di quota.