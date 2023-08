Un italiano su 3 acquisterà un'auto elettrica entro 10 anni: ci siete anche voi?

Nonostante le auto elettriche siano state ancora un flop a luglio in Italia, cresce la propensione all'acquisto di un EV nel nostro Paese, e lo certifica un sondaggio realizzato da Toluna.

La domanda posta è stata la seguente: “Personalmente, quanto sei preoccupato/a per la crisi energetica globale?”. Si è cercato di fare un discorso più ampio legato al riscaldamento globale e all'ambiente, coinvolgendo appunto anche i mezzi green.

Ebbene, stando ai risultati del sondaggio, un italiano su tre si dice convinto che acquisterà un'auto elettrica nei prossimi 10 anni. Un numero senza dubbio interessante, tenendo conto che al momento in Italia vi sono 39 milioni di vetture circa.

La maggior propensione all'acquisto di vetture green si ha da parte degli uomini, 39 per cento contro il 28 per cento delle donne, mentre, fra coloro che sembrano essere ancora restii nell'approcciarsi al mondo degli EV emergono i soliti problemi, a cominciare dal costo.

In Italia la top 5 delle auto elettriche meno care parte da 21 mila euro, una cifra che evidentemente non convince ancora i nostri connazionali anche se, va detto, sarà molto complicato in un futuro prossimo vedere EV al di sotto dei 20mila euro.

Altro problema sollevato dal 66% degli italiani riguarda l'autonomia, anche se in realtà sembrerebbe trattarsi di un falso problema o comunque di una situazione facilmente migliorabile grazie alle batterie di ultima generazione.

Infine il terzo dubbio riguarda i tempi di ricarica; al momento ci vogliono circa fra i 20 e i 30 minuti di tempo per ricaricare una batteria fino all'80% nelle vetture più performanti e chissà che a breve non si possa ulteriormente ridurre questo lasso di tempo.

Sempre stando al sondaggio di Toluna, gli italiani non hanno dubbi in merito all'affidabilità e alla tecnologia di un'auto elettrica, ed inoltre è particolarmente diffusa la percezione che i costi di esercizio di un EV siano più bassi rispetto ad una vettura alimentata dal motore termico.