L'italianissima ATS Corsa RR Turbo offre prestazioni incredibili a un prezzo accessibile

ATS tornerà finalmente nel mondo del motorsport grazie alla nuova, e assolutamente pazzesca, Corsa RR Turbo. Si tratta di un bolide progettato per rendere al massimo e per poter essere acquistabile senza dover ipotecare un intero condominio.

La vettura sarà offerta in due differenti varianti, la Clubsport e la Serie Carbonio. La prima offre un prezzo di partenza di appena 132.000 euro, mentre per la seconda bisognerà sborsare minimo 164.900 euro, almeno per quanto concerne i residenti sul suolo europeo. Entrambi i modelli possono prender parte a parecchi eventi motoristici di tutto il mondo, ma quello più costoso è stato descritto come "un pacchetto omni comprensivo per ottenere il massimo delle performance."

Il produttore afferma che la Corsa RR Turbo è parecchio superiore alle normali auto da GT3, le quali tra l'altro costano il triplo o il quadruplo. Inoltre la Corsa RR Turbo, sostenendo le affermazioni fatte finora riguardo l'accessibilità, ha costi di manutenzione medi che si attestano sui 2,30 euro per chilometro, che risultano essere meno della metà dei 5,80 euro necessari per prendersi cura delle auto del Gruppo GT4.

Passando ai numeri arriva la parte più divertente. Il bolide da corsa pesa infatti appena 800 chilogrammi, e al contempo sprigiona ben 600 cavalli di potenza: un rapporto potenza peso che ci lascia soltanto immaginare la brutalità della sua accelerazione (ecco le auto più veloci in assoluto). La Corsa RR Turbo permetterà all'acquirente di scegliere tra molti optional, come una carrozzeria tutta in fibra di carbonio, i freni carboceramici a quattro pistoncini e con pinze freno in titanio, i cerchi forgiati e tanto, tanto altro.

La compagnia italiana ne produrrà circa 30 esemplari l'anno, tutti omologati per le gare, comprendenti anche le prove endurance e le cronoscalate. Certo, in ogni caso stiamo parlando di un prodotto non adatto a tutte le tasche, ma c'è da ammettere che l'offerta possa far gola a molti appassionati di motori.

