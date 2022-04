Sempre più italiani scelgono il noleggio a lungo termine: contratti in crescita nel 2022

Dopo due anni di pandemia e una guerra in corso in Ucraina, con prezzi di carburanti, gas ed elettricità alle stelle, sempre più italiani stanno evitando l'acquisto di una nuova auto per scegliere il noleggio a lungo termine - con il mercato privato che ha raggiunto il 17,4% del totale.

A dirlo è un nuovo studio dell'Unrae e del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, secondo cui nei primi tre mesi del 2022 sono stati registrati 135.113 contratti di noleggio a lungo termine, un trend che si conferma simile a quello dello scorso anno con 132.023 nell'ultimo trimestre 2021.

Il settore che cresce maggiormente però è il noleggio a lungo termine dei privati cittadini, salito del 19% (23.495 unità). I privati, sempre nei primi tre mesi del 2022, sono passati dal 15% al 17,4%, mentre i contratti aziendali sono scesi all'82,6% (111.618 unità). Negli acquisti il diesel sta pian piano scomparendo, con il noleggio invece è la motorizzazione più scelta: rappresenta il 36,5%, i motori a benzina invece salgono al 22,4%. Solo al 4,7% le motorizzazioni elettriche, con Plug-in Hybrid all'11,7% e ibride poco al di sopra del 19%. In ambito aziendale il diesel domina, con il 64% del totale, qui le ibride battono la benzina con un 15% opposto a un 12,3%.

