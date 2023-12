Italiani pazzi dei SUV anche sul mercato dell'usato: ecco la Top 5 dei più venduti

L'Italia è il Paese dei SUV, il 54.4% delle auto vendute è uno Sport Utility Vehicle, di conseguenza anche sul mercato dell'usato questi modelli vanno per la maggiore. Ormai non c'è più una casa automobilista che non annovera nella propria line up un'auto di questo segmento, conscia di quanto piacciono ai proprietari.

Nonostante qualcuno stia cercando di mettere i bastoni fra le ruote ai SUV, leggasi Parigi che ha istituito un referendum per maggiorare i prezzi dei parcheggi, e nonostante i vari allarmi degli ambientalisti circa il fatto che i SUV Premium inquinino molto (anche i modelli più green), la loro ascesa non si placa e le vendite continuano a crescere.

A conferma, il fatto che anche sul mercato dell'usato i SUV siano i modelli fra i più apprezzati, così come sottolineato dal Corriere della Sera. Ma quali sono le auto più richieste da chi intende acquistare uno Sport Utility Vehicle di seconda mano?

In prima posizione c'è un orgoglio Made in Italy, la splendida Alfa Romeo Stelvio, che secondo Autohero vince a mani basse questa classifica. Il motivo è semplice: la Stelvio è bella, bellissima, ha dimensioni importanti, che regalano quella sensazione di “potenza” che non guasta mai, è estremamente sportiva e lussuosa e nel contempo offre una diversa gamma di motorizzazioni e allestimenti in grado di soddisfare i palati più fini.

Seconda posizione per un altro SUV di casa Stellantis, leggasi la Jeep Compass, mentre in terza posizione, gradino più basso del podio, spazio al primo dei due SUV tedeschi presenti in Top 5, ovvero la Mercedes GLA. Subito dietro troviamo la BMW X1, mentre a chiusura della “chart” la terza auto Stellantis, la francese Peugeot 3008.

Subito fuori dalla Top 5, invece, la Volkswagen T-Roc, una delle vetture più vendute in assoluto in Italia, nella Top 50 del nuovo. Vedendo questo mini elenco emerge come agli italiani piacciano i SUV sportivi, visto che in particolare Stelvio, GLA e X1, sono appunto accomunati da questo animo sportiveggiante, e nel contempo non di dimensioni estreme.

Da segnalare un ultimo dato, giusto per rendere meglio l'idea: dal primo gennaio al 30 novembre 2023, il 57,1 per cento delle auto vendute nuove era un SUV. A livello di colori, il grigio è il preferito mentre la Lombardia è la regione in cui si registrano le maggiori vendite seguita da Lazio, Sicilia, Veneto e Sardegna.